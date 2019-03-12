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7 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $187,4 млн до $258 млн
10:36 12.03.2019 |
В четверг, 7 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 187,4 млн долларов по сравнению с 6 марта до 258 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 222,2 млн долларов по сравнению с 6 марта до 287,5 млн долларов.
По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в среду составил 445,4 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 509,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 16 коп. в четверг опустился на 10 коп. до 26,37 UAH/USD.
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