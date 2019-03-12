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Украинцы в первый месяц онлайн-обмена приобрели $52 млн - НБУ
09:26 12.03.2019 |
Население за первый месяц действия закона "О валюте и валютных операциях" (с 7 февраля по 6 марта 2019 года) приобрело у банков онлайн около $52 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своей странице в соцсети Facebook.
Сумма продажи валюты в сообщении не уточняется.
Нацбанк также указывает, что украинский бизнес за это время заключил по упрощенной процедуре (без регистрации в НБУ) 105 новых кредитных соглашений; компании и физические лица инвестировали заграницу в рамках установленных лимитов (для физлиц в год EUR2 млн, для юрлиц - EUR50 тыс.) EUR9,7 млн.
Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день). В то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников) по-прежнему останется под запретом.
С начала года среднедневной объем продаж валюты на межбанковском валютном рынке Украины составляет порядка $275 млн (в эквиваленте), в том числе днем ранее объем продаж составил $334,6 млн (в эквиваленте)
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