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Золото дорожает 12 марта на снижении курса доллара к мировым валютам
08:29 12.03.2019 |
Стоимость золота растет во вторник на фоне ослабления курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 7.45 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,05 доллара, или на 0,47%, до 1297,15 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,97% - до 15,422 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который снижается во вторник по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 97,09 пункта на фоне сокращения спроса на более надежную американскую валюту после новостей вокруг Brexit.
В ночь на вторник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовали документ по ирландской границе, который дополнит соглашение о Brexit без его изменения. Теперь во вторник британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС по Brexit. В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.
"Отмечается небольшое ослабление американского доллара, которое поддерживает стоимость золота. Теперь очень интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг Brexit в ближайшие дни", - приводит агентство Рейтер комментарий рыночного аналитика IG Кайла Родда (Kyle Rodda).
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