Фунт стерлингов дорожает к доллару 12 марта на новостях вокруг Brexit

Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару во вторник после того, как ЕС и Британия согласовали дополнительный договор по ирландской границе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3204 доллара с 1,3149 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос при этом до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1245 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,32 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 111,21 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 97,11 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли новости вокруг предстоящего выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В частности, в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовали документ по ирландской границе, который дополнит соглашение о Brexit без его изменения. Теперь во вторник британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС по Brexit, который должен состояться 29 марта. В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.

В то же время, несмотря на хорошие новости, ряд аналитиков сохраняют скептицизм. Так, валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что вероятность одобрения британским парламентом соглашения с ЕС по Brexit во вторник остается низкой.