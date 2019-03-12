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Нацбанк на минувшей неделе увеличил покупку валюты на межбанке до $211,7 млн
12:29 11.03.2019 |
Национальный банк в период с 4 по 7 марта купил на межбанковском валютном рынке 211,7 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 30 млн долларов путем использования механизма Matching, а 181,7 млн долларов - по единому курсу.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 746,6 млн долларов, а продал 57,33 млн долларов.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 372,5 млн долларов, продал - 30 млн долларов.
27,33 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 374,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
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