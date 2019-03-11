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Остатки средств на корсчетах банков 11.03.19
11:59 11.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 марта
|45380.7
|6 марта
|47636.0
|7 марта
|48634.7
|11 марта
|49099.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный Курс НБУ. на 11 марта - 26,389167 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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