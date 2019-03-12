6 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $143,7 млн до $434,4 млн

В среду, 6 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 143,7 млн долларов по сравнению с 5 марта до 434,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 163,2 млн долларов по сравнению с 5 марта до 498,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 21 коп. в среду опустился на 16 коп. до 26,47 UAH/USD.