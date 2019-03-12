Золото дешевеет 11 марта на укреплении доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне укрепления доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,06% - до 1298,55 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро снижалась на 0,01% - до 15,34 доллара за унцию.

Курс доллара растет к большинству мировых валют из-за обострения опасений за перспективы глобальной экономики на фоне ухудшения прогнозов ЕЦБ по ВВП еврозоны и слабой статистики из Китая. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в понедельник утром растет на 0,1%, до 97,41 пункта.

"Курс американского доллара в основном укрепляется, и это оказывает определенное давление на стоимость золота", - сказал агентству Рейтер рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley). При этом он видит перспективы удорожания золота в ближайшие месяцы, поскольку рост мировой экономики продолжает замедляться, а неопределенность увеличивается. Это поддерживает спрос на металл как более надежный актив.