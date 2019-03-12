Финансовые новости
- |
- 12.03.19
- |
- 01:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 11 марта на укреплении доллара к мировым валютам
08:29 11.03.2019 |
Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне укрепления доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,06% - до 1298,55 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро снижалась на 0,01% - до 15,34 доллара за унцию.
Курс доллара растет к большинству мировых валют из-за обострения опасений за перспективы глобальной экономики на фоне ухудшения прогнозов ЕЦБ по ВВП еврозоны и слабой статистики из Китая. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в понедельник утром растет на 0,1%, до 97,41 пункта.
"Курс американского доллара в основном укрепляется, и это оказывает определенное давление на стоимость золота", - сказал агентству Рейтер рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley). При этом он видит перспективы удорожания золота в ближайшие месяцы, поскольку рост мировой экономики продолжает замедляться, а неопределенность увеличивается. Это поддерживает спрос на металл как более надежный актив.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|IP Systems и Smart Tech: в Украине участники энергорынка менее активны при внедрении ПО для торговли э/э, чем в других странах
|Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского
|Союзник «Батькивщины»: Чем известен лидер черкасского «Нацкорпусуа» Кухарчук, который атаковал Порошенко
|Женское «перемирие». Зачем «гибриды» опять воюют с мирным населением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 11 марта незначительно снизился. Финансисты ожидают разворот курса
|Индекс ПФТС 11 марта продолжил движение в «красной зоне»
|Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила биржевым брокерам работать online
|НБУ продал 7 марта банкам депозитные сертификаты на 52,4 млрд гривен
|Доллар стабилен в парах с евро и иеной после публикации данных о розничных продажах в США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.03.19
Это интересно
|IBM обещает ежегодно удваивать производительность квантовых компьютеров
|Uber оштрафован в Нидерландах за незаконные перевозки
|У Alfa Romeo появился маленький кроссовер
|К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека
|Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30
|Редкий виски стал самой выгодной инвестицией 2018 года
|Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион