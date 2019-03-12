Доллар стабилен в парах с евро и иеной после публикации данных о розничных продажах в США

Курс доллара в ходе торгов в понедельник стабилен в парах с евро и иеной после публикации данных о розничных продажах в США.

Между тем фунт стерлингов сдержанно дорожает по отношению к большинству валют развитых стран в ожидании новостей о Brexit.

Евро к 14:51 EET стоил $1,1240 против $1,1235 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к этому времени на уровне 124,92 иены по сравнению со 124,89 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара равен 111,12 иены против 111,17 иены в пятницу.

В январе розничные продажи в США увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они упали максимальными темпами с 2009 года - на 1,6%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали нулевого роста продаж в январе.

Фунт стерлингов поднялся на 0,2% к доллару, до $1,3040, и на 0,2% к евро, до 76,69 пенса.

Во вторник, 12 марта, в парламенте Британии пройдет голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.

В случае еще одного провала парламент 13 марта еще раз проголосует по выдвинутому лейбористами вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй, лидеру консерваторов.

Еврокомиссия продолжает придерживаться плана "А" - то есть рассчитывает на принятие соглашения по Brexit до 29 марта, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.