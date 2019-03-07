ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO

15:10 07.03.2019 |

Финансы, Мир

 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг удивил рынки, пересмотрев прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике и объявив о новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков.

Вместе с тем ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Значения ставок совпали с прогнозами рынка.

ЕЦБ ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года". Ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться до осени.

Вместе с тем ЕЦБ заявил, что намерен продолжить реинвестирование средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. QE была завершена в конце прошлого года.

"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне как минимум до конца 2019 года и в любом случае до тех пор, пока сохраняется необходимость обеспечить продолжающееся последовательное приближение инфляции в среднесрочной перспективе к уровням, которые будут ниже 2%, но близки к ним", - отмечается в мартовском заявлении банка.

Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 16:30 МСК.

Новая серия TLTRO начнется в сентябре 2019 года и завершится в марте 2021 года, в ходе каждого раунда будут выдаваться кредиты сроком на два года.

Существующие четырехлетние кредиты TLTRO истекают не ранее июня 2020 года, но банкам потребуется фондирование с середины текущего года, чтобы соблюдать требования к капиталу.

Евро в ходе торгов в четверг после публикации пресс-релиза ЕЦБ подешевел на 0,2% к доллару и иене, но продолжил подъем по отношению к фунту стерлингов (+0,2%). Фондовые индексы еврозоны продолжают изменяться разнонаправленно, а сводный индекс Stoxx 600 снизился на 0,14%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

13:05 Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости

12:37 Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 0,732 млрд грн

12:31 Справочный курс гривни вырос на 9,58 коп. до 26,3926 грн

12:07 Остатки средств на корсчетах банков 07.03.19

11:59 Курсы валют по карточным операциям на 07.03.19

11:57 Биржи АТР 7 марта закрылись разнонаправленно на опасениях за рост мировой экономики

10:55 Ощадбанк осуществил выплату по еврооблигациям на $420 млн

10:35 НБУ продал 6 марта банкам депозитные сертификаты на 13,3 млрд гривен

10:10 5 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $78,1 млн до $290,7 млн

09:36 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.03.19

08:54 Судью уволят из-за блокирования ликвидации банка «Финансовая инициатива»

08:00 Стоимость золота 7 марта изменяется слабо на фоне стабильного доллара

07:55 Курс евро 7 марта стабилен к доллару перед заседанием ЕЦБ

07:42 Промышленные индексы США снижались 6 марта на фоне глобальной неопределенности

06.03 Курс доллара на межбанке скатывается все ниже и ниже, пробивая новые минимумы

• дальше…

14:46 ЕС согласовал новые правила для борьбы с экологическими рисками инвестиций

11:26 В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей

11:02 Регуляторы США ослабляют рычаги давления на финкомпании, введенные после кризиса 2008г

10:46 В апреле ужесточится выдача британских виз инвестора

09:51 Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

09:48 Деловая активность в экономике США замедлилась из-за шатдауна - Beige Book

09:02 В Италии официально запустили программу базового дохода в 780 евро

08:37 Берлин высказался в поддержку плана Макрона по реформе ЕС

06.03 Швейцария представила самую крупную в Европе банкноту

06.03 Аналитики: КНДР восстанавливает испытательный полигон

05.03 В ЕС создали механизм мониторинга инвестиций для борьбы с отмыванием денег

05.03 Китай обвиняет двоих граждан Канады в краже государственной тайны

05.03 Лукашенко готов строить с Россией союзное государство только на равных

05.03 HSBC: возобновление быстрого роста экономики Китая важнее торгового перемирия с США

05.03 Численность занятого населения в Китае впервые падает

• дальше…

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

• дальше…

13:48 Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

06.03 Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться

06.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

06.03 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд

06.03 Дело АЗС «Привата»: «Укрнафта» обвинила НАБУ в ущербе на 3,3 миллиарда

06.03 Треугольник черного пиара. Порошенко и оборонка, Тимошенко и ростехнологи, Зеленский и «Приват»

06.03 Холодницкий назвал призыв посла США Йованович к его увольнению недопустимым вмешательством в дела другого государства - СМИ

05.03 Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами

05.03 Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

05.03 Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

04.03 Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»

04.03 Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением

04.03 НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

04.03 Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского

04.03 Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника

• дальше…

11:53 Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30

09:20 Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион

08:47 Sony объяснила, почему у телефонов Xperia не было лучшей оптики

06.03 Pininfarina сделала самый мощный итальянский автомобиль — 1900 сил

06.03 Представлен смартфон Meizu Note 9: 48-Мп камера, экран Full HD+ и ёмкая батарея

06.03 AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля

05.03 Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer

05.03 Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони

05.03 Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером

05.03 Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro

05.03 Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве

05.03 Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году

05.03 Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки

05.03 Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

04.03 Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу

• дальше…

14:57 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно