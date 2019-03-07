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ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг удивил рынки, пересмотрев прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике и объявив о новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков.
Вместе с тем ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Значения ставок совпали с прогнозами рынка.
ЕЦБ ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года". Ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться до осени.
Вместе с тем ЕЦБ заявил, что намерен продолжить реинвестирование средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. QE была завершена в конце прошлого года.
"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне как минимум до конца 2019 года и в любом случае до тех пор, пока сохраняется необходимость обеспечить продолжающееся последовательное приближение инфляции в среднесрочной перспективе к уровням, которые будут ниже 2%, но близки к ним", - отмечается в мартовском заявлении банка.
Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 16:30 МСК.
Новая серия TLTRO начнется в сентябре 2019 года и завершится в марте 2021 года, в ходе каждого раунда будут выдаваться кредиты сроком на два года.
Существующие четырехлетние кредиты TLTRO истекают не ранее июня 2020 года, но банкам потребуется фондирование с середины текущего года, чтобы соблюдать требования к капиталу.
Евро в ходе торгов в четверг после публикации пресс-релиза ЕЦБ подешевел на 0,2% к доллару и иене, но продолжил подъем по отношению к фунту стерлингов (+0,2%). Фондовые индексы еврозоны продолжают изменяться разнонаправленно, а сводный индекс Stoxx 600 снизился на 0,14%.
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