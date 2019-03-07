Финансовые новости
- |
- 07.03.19
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривни вырос на 9,58 коп. до 26,3926 грн
12:31 07.03.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 9,58 коп. до 26,3926 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 28,29 коп. до 26,4884 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
|Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости
|Курс доллара на межбанке скатывается все ниже и ниже, пробивая новые минимумы
|Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO
|Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости
|Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 0,732 млрд грн
|Справочный курс гривни вырос на 9,58 коп. до 26,3926 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 07.03.19
|Курсы валют по карточным операциям на 07.03.19
Это интересно
|Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer
|Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони
|Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером
|Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире
|Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro
|Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве