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Остатки средств на корсчетах банков 07.03.19
12:07 07.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 7 марта - 26,481142 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|4 марта
|44200.1
|5 марта
|45380.7
|6 марта
|47636.0
|7 марта
|48634.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 марта - 26,481142 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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