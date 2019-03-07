5 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $78,1 млн до $290,7 млн

Во вторник, 5 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 78,1 млн долларов по сравнению с 4 марта до 290,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 76,9 млн долларов по сравнению с 4 марта до 335,5 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в понедельник составил 212,6 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 258,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился на неизменном уровне в понедельник, во вторник опустился на 21 коп. до 26,63 UAH/USD.