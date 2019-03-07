Стоимость золота 7 марта изменяется слабо на фоне стабильного доллара

Цена на золото колеблется в четверг утром на фоне слабой динамики курса доллара, рынки ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.42 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,75 доллара, или на 0,06%, до 1286,85 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель слабо рос. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,02%, до 15,088 доллара за унцию.

Позднее в четверг ЕЦБ сообщит свое решение по базовой процентной ставке. Аналитики ожидают, что регулятор по итогам заседания сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% годовых. Курс доллара к евро на фоне ожидания итогов встречи стабилен. Золото чувствительно к котировкам доллара.

При этом отмечается коррекционное удешевление золота после удорожания металла в среду почти на 0,3%. Инвесторы обращались к более безопасным активам, к которым традиционно относится золото, на фоне ослабления оптимизма вокруг торговых отношений США и КНР, а также выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Кроме того, в среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики на 0,2 процентного пункта на 2019 год - до 3,3% в своем промежуточном прогнозе по сравнению с ноябрьской оценкой. Такое решение также несколько поддержало спрос на золото.