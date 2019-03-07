Курс евро 7 марта стабилен к доллару перед заседанием ЕЦБ

Курс евро стабилен по отношению к доллару в четверг утром в ожидании решения ЕЦБ по дальнейшей монетарной политике и новых экономических прогнозов регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.02 EET курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,1305 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался при этом до 111,69 иены за доллар со 111,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,88 пункта.

Инвесторы предпочитают не совершать активных действий на валютном рынке в ожидании очередного заседания ЕЦБ, которое состоится уже в четверг. На нем будет принято решение по дальнейшей монетарной политике, а также опубликованы обновленные экономические прогнозы. В преддверии заседания ЕЦБ агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщили, что совет управляющих ЕЦБ готов значительно понизить прогнозы по темпам инфляции и экономики, для того чтобы иметь возможность продолжить программу кредитования банковской сферы.

Прогнозы ЕЦБ по еврозоне будут опубликованы после того, как днем ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила на 0,8 процентного пункта прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год - до 1%, а на 2020 год снизила его на 0,4 пункта, ожидая теперь подъема на 1,2%.

"Рынок уже отыграл тот факт, что показатели экономического роста в еврозоне не очень хорошие", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).