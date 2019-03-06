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Депозитные ставки для физлиц 06.03.19
16:58 06.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 марта 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|06.03.19
|05.03.19
|06.03.19
|05.03.19
|06.03.19
|05.03.19
|3 месяца
|14.74
|14.74
|2.31
|2.31
|1.19
|1.19
|6 месяцев
|15.49
|15.49
|3.06
|3.06
|1.62
|1.62
|9 месяцев
|15.64
|15.64
|3.27
|3.27
|2.08
|2.08
|12 месяцев
|15.88
|15.88
|3.71
|3.71
|2.32
|2.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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