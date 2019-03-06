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Евро 6 марта торгуется к доллару у минимума за 2 недели в ожидании заседания ЕЦБ
12:41 06.03.2019 |
Курс евро слабо снижается по отношению к доллару в среду, при этом находясь у минимальной отметки за две недели в ожидании решения ЕЦБ по дальнейшей монетарной политике, которое будет принято в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.04 EET курс евро к доллару снижался до 1,13 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1306 доллара за евро. Ранее в ходе торгов среды показатель опускался до 1,129 доллара за евро, что является минимумом с 19 февраля. Курс доллара к иене снижался при этом до 111,87 иены за доллар со 111,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,9 пункта.
Участники торгов ждут заседания ЕЦБ 7 марта, на котором будет принято решение по дальнейшей монетарной политике, а также опубликованы обновленные экономические прогнозы. Регулятор на последнем заседании в январе сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и заявил, что ожидает сохранения ставки, по крайней мере, до конца лета. При этом на заседании в декабре регулятор понизил свой прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,7% с 1,8%.
"Ожидается, что Европейский центральный банк заметно понизит свои прогнозы по росту экономики региона на заседании в четверг и фактически приостановит нормализацию своей денежно-кредитной политики, отдав предпочтение режиму ожидания", - приводит издание Wall Street Journal мнение аналитиков банка BNP Paribas. Экономисты банка предполагают, что глава ЕЦБ Марио Драги даст сигнал о готовящейся новой программе по целевому долгосрочному кредитованию банков (TLTRO), однако вряд ли ее детали будут опубликованы раньше апреля или даже июня.
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