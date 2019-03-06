4 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $37,8 млн до $213,6 млн

В понедельник, 4 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 37,8 млн долларов по сравнению с 1 марта до 213,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 15,6 млн долларов по сравнению с 1 марта до 259,6 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в пятницу составил 251,4 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 275,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 2 коп. в понедельник сохранился на уровне 26,84 UAH/USD.