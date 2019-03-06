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Справочный курс гривни вырос на 28,29 коп. до 26,4884 грн
12:23 06.03.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 28,29 коп. до 26,4884 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 4,93 коп. до 26,7713 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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