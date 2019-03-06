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Курсы валют по карточным операциям на 06.03.19
11:24 06.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.5500
|26.8097
|29.8500
|30.4878
|3.8500
|4.1000
|ОТП Банк
|26.6000
|26.7500
|30.1500
|30.3000
|Укрсоцбанк
|26.5500
|26.8000
|30.0000
|30.5000
|Ощадбанк
|26.5500
|27.0000
|29.8500
|30.8500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.5000
|26.7500
|29.7500
|30.2000
|Укрэксимбанк*
|26.6000
|26.9500
|30.0200
|30.6600
|Райффайзен Банк Аваль*
|26.8817
|27.2500
|30.3951
|30.8500
* - данные на 05.03.2019
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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