Финансовые новости
- |
- 06.03.19
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена золота растет 6 марта на возвращении безрисковых настроений
08:43 06.03.2019 |
Золото в среду утром демонстрирует положительную динамику после падения до минимума с конца января днем ранее, так как инвесторы возобновили вложения в безрисковые активы, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.
По состоянию на 7.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,65 доллара, или на 0,28% - до 1288,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,05% - до 15,11 доллара за унцию.
"Золото укрепляется после резкого падения благодаря снижению спроса на активы, приносящие процентный доход... Золото в долгосрочной перспективе будет дорожать, частично из-за перемены рыночных настроений и новостей о глобальном замедлении экономического роста", - считает сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Эксперт также отмечает, что осторожность инвесторов связана с предстоящим продолжением торговых переговоров между США и КНР. Госсекретарь США Майк Помпео днем ранее заявил, что президент страны Дональд Трамп отвергнет любую торговую сделку, которую не посчитает идеальной.
Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Кроме того, американский лидер сообщил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах
|Фредрик Райнфельдт: Украина – одна из двух стран мира, которые опубликовали список конечных бенефициаров бизнеса
|Эксперты не прогнозируют недовольства МВФ из-за возможного снижения тарифов на тепло
|Слезть с иглы. Как украинское самолетостроение избавляется от российской зависимости
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро 6 марта торгуется к доллару у минимума за 2 недели в ожидании заседания ЕЦБ
|Биржи АТР закрылись 6 марта в основном ростом на оптимизме из Китая
|4 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $37,8 млн до $213,6 млн
|Справочный курс гривни вырос на 28,29 коп. до 26,4884 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 06.03.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.03.19
Это интересно
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве
|Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году
|Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки
|Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков