Цена золота растет 6 марта на возвращении безрисковых настроений

Золото в среду утром демонстрирует положительную динамику после падения до минимума с конца января днем ранее, так как инвесторы возобновили вложения в безрисковые активы, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.

По состоянию на 7.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,65 доллара, или на 0,28% - до 1288,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,05% - до 15,11 доллара за унцию.

"Золото укрепляется после резкого падения благодаря снижению спроса на активы, приносящие процентный доход... Золото в долгосрочной перспективе будет дорожать, частично из-за перемены рыночных настроений и новостей о глобальном замедлении экономического роста", - считает сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Эксперт также отмечает, что осторожность инвесторов связана с предстоящим продолжением торговых переговоров между США и КНР. Госсекретарь США Майк Помпео днем ранее заявил, что президент страны Дональд Трамп отвергнет любую торговую сделку, которую не посчитает идеальной.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Кроме того, американский лидер сообщил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.