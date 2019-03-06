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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар дорожает к мировым валютам 6 марта на статданных из США

07:57 06.03.2019 |

Финансы

 

Курс доллара растет в среду утром по отношению к большинству основных мировых валют, находясь в районе максимума за две недели, на фоне статистики из США, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару снижался до 1,1299 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1306 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался при этом до 111,78 иены за доллар со 111,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 96,92 пункта.

Индекс доллара в среду сохраняет положительную динамику, зафиксированную во вторник. Поддержку американской валюте оказывает статистика из США. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) ранее во вторник сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 59,7 пункта с уровня января 56,7 пункта. При этом эксперты прогнозировали рост показателя лишь до 57,3 пункта.

При этом курс евро снижается к доллару третью торговую сессию подряд в ожидании очередного заседания ЕЦБ 7 марта, на котором будет принято решение о дальнейшей монетарной политике, а также опубликованы обновленные экономические прогнозы. Инвесторы ждут сохранения мягкой кредитно-денежной политики регулятора, что оказывает давление на курс единой европейской валюты.

В то же время старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), мнение которого приводит агентство Рейтер, сказал, что укрепление доллара по отношению к евро, вероятно, не продлится долго. "Похоже, что евро распродали слишком сильно", - отметил эксперт.
По материалам: ПРАЙМ
 

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