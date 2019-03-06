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В феврале международные резервы сократились на 2,9% до $20,2 млрд
В феврале международные резервы сократились на 2,9% до 20,2 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 составили 20,220 млрд долларов (в эквиваленте).
В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке они уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Динамику объема международных резервов в течение месяца определяли следующие факторы: выполнение обязательств Украины по государственному долгу.
Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1,285 млн долларов (в эквиваленте).
В частности, 837,8 млн долларов (в эквиваленте) было направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа ( 771,2 млн долларов) и другими обязательствами государства в иностранной валюте.
Кроме этого, правительство и НБУ оплатили по обязательствам перед Международным валютным фондом 447,6 долларов (в эквиваленте).
Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 долларов.
Во-вторых, благоприятная ситуация на валютном рынке.
Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.
В феврале, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложением нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. В результате НБУ купил на межбанковском валютном рынке 329,5 млн долларов (из них 220,0 млн долларов - в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами.
В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал всего 3,0 млн долларов в формате интервенции по единому курсу; в третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).
В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 56,7 млн долларов (в эквиваленте).
По состоянию на 1 марта 2019 объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банку.
Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и распространяются ежемесячно: не позднее 7-го дня месяца, следующего за отчетным - предварительные: не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным - уточнены.
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).
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