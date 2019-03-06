Доллар дорожает 5 марта после снижения целевых показателей роста китайского ВВП

Курс доллара США продолжает укрепляться пятые торги подряд, его подъему во вторник способствовало снижение ориентиров роста китайского Ввп на 2019 год.

Участники рынка ждут новых выступлений представителей Федеральной резервной системы, запланированных на среду, а также очередного заседания Европейского центрального банка в четверг.

Евро к 15:01 EET опустился до $1,1326 с $1,1340 на закрытие прошлой сессии.

Позитивные данные о деловой активности в еврозоне не остановили ослабление единой европейской валюты.

Курс евро находится сейчас в районе 126,79 иены по сравнению со 126,71 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,92 иены против 111,75 иены в понедельник.

Правительство Китая снизило прогноз роста ВВП на этот год до 6-6,5% на фоне признаков замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

"На текущий год задачей является обеспечение роста экономики на уровне 6-6,5%", - заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник увеличился на 0,13%.