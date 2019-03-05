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Cправочный курс гривни вырос на 4,93 коп. до 26,7713 грн
12:30 05.03.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,93 коп. до 26,7713 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 4,43 коп. до 26,8206 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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