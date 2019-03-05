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Курсы валют по карточным операциям на 05.03.19
11:12 05.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 5 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7000
|26.9542
|30.1000
|30.6749
|3.8700
|4.1200
|ОТП Банк
|26.8000
|26.9500
|30.4500
|30.6000
|Укрсоцбанк
|26.7000
|26.9200
|30.2000
|30.6500
|Ощадбанк
|26.6500
|27.1000
|29.9500
|30.9000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.7500
|27.0000
|30.2000
|30.6000
|Укрэксимбанк
|26.6000
|26.9500
|30.0200
|30.6600
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8817
|27.2500
|30.3951
|30.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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