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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.03.19
10:39 05.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 марта 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 28.02
|740649.61
|337106.71
|359722.08
|23412.69
|7011.25
|13396.88
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 04.03
|743745.78
|337106.71
|361979.56
|23807.44
|7201.30
|13650.77
|на 05.03
|743516.92
|337106.71
|362092.73
|23874.98
|7193.56
|13248.94
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 5 марта – 26,827083 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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