1 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $39,4 млн до $207,7 млн

В пятницу, 1 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 39,4 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 207,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 68,3 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 226,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 6 коп. в пятницу опустился на 2 коп. до уровня 26,84 UAH/USD.