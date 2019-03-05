Финансовые новости
- |
- 05.03.19
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
1 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $39,4 млн до $207,7 млн
10:08 05.03.2019 |
В пятницу, 1 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 39,4 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 207,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 68,3 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 226,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 6 коп. в пятницу опустился на 2 коп. до уровня 26,84 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
|Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cправочный курс гривни вырос на 4,93 коп. до 26,7713 грн
|Биржи АТР закрылись 5 мерта разнонаправленно на новостях из Китая
|Курсы валют по карточным операциям на 05.03.19
|Остатки средств на корсчетах банков 05.03.19
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.03.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.03.19
Это интересно
|Топ-10 самых богатых семейных кланов США
|Xiaomi решила пока не включаться в гонку за рынок изгибаемых смартфонов
|Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом