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Цена на золото коррекционно растет после снижения на новостях о США и КНР
07:54 05.03.2019 |
Золото во вторник утром дорожает в рамках коррекции после удешевления металла на новостях о том, что США и КНР могут договориться по вопросам торговли уже в марте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.58 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,45 доллара, или на 0,19%, до 1289,95 доллара за тройскую унцию, в понедельник металл потерял 0,6% стоимости. С начала месяца золото подешевело на 2%. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,35%, до 15,158 доллара за унцию.
Стоимость золота оказалась под давлением в ходе торгов предыдущего дня после сообщения издания Wall Street Journal о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств.
Отмечалось, что Пекин предлагает снизить пошлины на некоторую американскую продукцию, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.
Если странам удастся достичь договоренности, то это может оказать больше поддержки фондовым рынкам и больше давления на безопасные активы, считает аналитик Capital Economics Симона Гамбарини (Simona Gambarini), чье мнение приводит газета. Эксперт отмечает, что с учетом замедления роста обеих экономик золото все равно может достичь стоимости в 1400 долларов к концу года.
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