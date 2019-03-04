Нацбанк на минувшей неделе увеличил покупку валюты на межбанке до $75 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 25 февраля по 1 марта купил на межбанке $75 млн, что на 44,2% больше объема, выкупленного неделей ранее.

Согласно сообщению на сайте центробанка, вся эта сумма была приобретены с использованием инструмента matching (выбор наилучшей цены купли-продажи).

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $534,9 млн, в том числе $342,5 млн с использованием инструмента matching, 192,4 млн - за счет интервенций по единому курсу.

Сумма продажи составила $57,33 млн, в том числе $30 млн с использованием инструмента matching и $27,33 млн - за счет интервенций по единому курсу.