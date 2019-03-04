Финансовые новости
- |
- 04.03.19
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.19
14:38 04.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 4 марта 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 28.02
|740649.61
|337106.71
|359722.08
|23412.69
|7011.25
|13396.88
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 04.03
|743745.78
|337106.71
|361979.56
|23807.44
|7201.30
|13650.77
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 4 марта – 26,862244 грн/$
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор
|Дефицит платежного баланса в январе-2019 снизился в 6,6 раза к январю-2018
|Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского
|Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 04.03.19
|НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор
|Нацбанк на минувшей неделе увеличил покупку валюты на межбанке до $75 млн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.19
|Денежная масса в январе сократилась на 1,4% - НБУ
|Справочный курс гривни вырос на 4,43 коп. до 26,8206 грн
Это интересно
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
|Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов
|Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом
|Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту