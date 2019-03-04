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Справочный курс гривни вырос на 4,43 коп. до 26,8206 грн
13:57 04.03.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,43 коп. до 26,8206 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 1,03 коп. до 26,8649 UAH/USD.
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