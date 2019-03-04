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Курсы валют по карточным операциям на 04.03.19
11:32 04.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 4 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7000
|26.9542
|30.2000
|30.7692
|3.8700
|4.1200
|ОТП Банк
|26.8000
|26.9500
|30.5500
|30.7000
|Укрсоцбанк
|26.7000
|26.9200
|30.3000
|30.7500
|Ощадбанк
|26.7000
|27.1200
|30.0500
|30.9500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.7500
|27.0000
|30.2500
|30.7000
|Укрэксимбанк
|26.6000
|27.0000
|30.1700
|30.7400
|Райффайзен Банк Аваль*
|26.8817
|27.2500
|30.3951
|30.8500
* - данные на 03.03.2019
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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