Остатки средств на корсчетах банков 04.03.19

|Дата
|сумма, млн грн
|28 февраля
|52043.8
|1 марта
|49553.0
|4 марта
|44200.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 4 марта - 26,862244 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
11:28 04.03.2019 |
|Дата
|сумма, млн грн
|28 февраля
|52043.8
|1 марта
|49553.0
|4 марта
|44200.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 4 марта - 26,862244 грн/$1.
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