28 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $23,2 млн до $247,1 млн

В четверг, 28 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 23,2 млн долларов по сравнению с 27 февраля до 247,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 54,7 млн долларов по сравнению с 27 февраля до 295,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 7 коп. в четверг опустился на 6 коп. до уровня 26,86 UAH/USD.