Евро дешевеет к доллару 4 февраля в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике

Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник днем в ожидании решения Европейского центробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, которое будет принято на заседании на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EET курс евро к доллару опускался до 1,1341 доллара за евро против 1,1374 доллара за евро; курс доллара к иене при этом опускался до 111,86 иены за доллар со 111,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,54 пункта.

Участники торгов ждут очередного заседания ЕЦБ 7 марта. Регулятор на последнем заседании в январе сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и заявил, что ожидает сохранения ставки, по крайней мере, до конца лета. При этом аналитики предполагают, что в свете замедления роста экономики региона ЕЦБ может воздержаться от ужесточения монетарной политики в течение всего года или даже принять меры по ее поддержке. Мягкая кредитно-денежная политика традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Главное событие для пары евро-доллар - это заседание ЕЦБ в четверг на текущей неделе, хотя решение регулятора вряд ли будет продолжительное время оказывать давление на валютную пару", - приводит издание Wall Street Journal мнение аналитиков UniCredit.

Ранее в ходе торгов индекс доллара незначительно снижался после роста на протяжении трех торговых сессий подряд, который достиг почти 0,5%. Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают сообщения, связанные с перспективами торговых отношений США и Китая. Так, по сообщениям в СМИ, стороны могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств.