Цена на золото слабо снижается в понедельник утром из-за ослабления осторожных настроений на новостях о возможном заключении в марте торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,95 доллара, или на 0,15%, до 1297,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла при этом на 0,22%, до 15,2 доллара за унцию.

Как сообщило ранее в понедельник издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в марте в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на американскую продукцию, в частности, в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической и экономической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.

При этом некоторую поддержку цене золота оказали комментарии президента США Дональда Трампа, который в очередной раз выступил с критикой Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский лидер заявил, что "жесткая" монетарная политика ФРС приводит к неоправданно сильному доллару, что мешает США эффективно вести торговлю с другими странами.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. При этом ожидания мягкой монетарной политики регулятора позитивно сказываются на цене золота.