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Депозитные ставки для физлиц 01.03.19
18:20 01.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 марта 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.02.19
|01.03.19
|28.02.19
|01.03.19
|28.02.19
|01.03.19
|3 месяца
|14.66
|14.74
|2.25
|2.31
|1.24
|1.19
|6 месяцев
|15.40
|15.49
|3.00
|3.06
|1.63
|1.60
|9 месяцев
|15.87
|15.64
|3.56
|3.27
|2.28
|2.04
|12 месяцев
|15.74
|15.88
|3.65
|3.71
|2.29
|2.25
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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