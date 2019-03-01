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Справочный курс гривни опустился на 1,03 коп. до 26,8649 грн
12:26 01.03.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1,03 коп. до 26,8649 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 15,21 коп. до 26,8546 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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