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Остатки средств на корсчетах банков 01.03.19
11:59 01.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|27 февраля
|54184.0
|28 февраля
|52043.8
|1 марта
|49553.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 марта - 26,859165 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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