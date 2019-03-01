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28 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 3,5 млн гривен
10:42 01.03.2019 |
В четверг, 28 февраля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3,5 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 3,5 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 27 февраля Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3,5 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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