27 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $24,4 млн до $270,3 млн

В среду, 27 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 24,4 млн долларов по сравнению с 26 февраля до 270,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 14,1 млн долларов по сравнению с 26 февраля до 349,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 7 коп. в среду опустился на 7 коп. до уровня 26,92 UAH/USD.