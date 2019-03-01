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27 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $24,4 млн до $270,3 млн
10:39 01.03.2019 |
В среду, 27 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 24,4 млн долларов по сравнению с 26 февраля до 270,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 14,1 млн долларов по сравнению с 26 февраля до 349,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 7 коп. в среду опустился на 7 коп. до уровня 26,92 UAH/USD.
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