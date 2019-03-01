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Снижение лимита расчетов наличными не повредит легальному бизнесу – ЕБА
Инициатива Национального банка Украины снизить предельную сумму расчетов наличными для субъектов хозяйствования с физическими лицами в 3 раза не доставит дискомфорта легальному бизнесу, так как нацелена на теневой сектор экономики.
Такое мнение в комментарии УНИАН высказал координатор комитета электронных платежей Европейской Бизнес Ассоциации Евгений Веремийченко.
"Для легального бизнеса любые инициативы, касающиеся снижения наличного оборота, не критичны, потому что легальному бизнесу нечего скрывать. Он абсолютно прозрачный, и ему такие инициативы не приносят вреда", - сказал Веремийченко.
По его мнению, ограничение прежде всего затронет операции бизнеса по выдаче наличности под отчет физическим лицам для оплаты товаров или услуг в теневом секторе, доля которого в экономике страны по разным оценкам колеблется в пределах от 30 до 50%.
"Есть практика на рынке, когда недобросовестные субъекты хозяйствования могут злоупотреблять определенными схемами и использовать эти средства не по назначению. Если сужать кольцо вокруг теневого сектора и увеличивать количество препятствий для реализации схем, доля теневого сектора рано или поздно будет снижаться. Чем больше будет таких препятствий, тем привлекательнее будут условия для легального бизнеса, который работает "в белую" и платит налоги", - добавил эксперт.
Веремийченко также отметил, что эта инициатива была ожидаемой, так как предусмотрена Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.
"Когда приходит момент и рыночная ситуация становится приемлемой, Национальный банк выходит с такими инициативами. Анализирует мнение общественности и рынка перед внедрением. Вы же видите, что пока это постановление опубликовано как проект", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными для субъектов хозяйствования с физическими лицами в 3 раза - до 15 тысяч гривень с 50 тысяч гривень, установленных в настоящее время.
Также регулятор планирует установить ограничение до 15 тысяч гривень для наличных расчетов доверенных лиц субъектов хозяйствования, получивших деньги под отчет, и намерен обязать субъектов хозяйствования в случае снятия наличных с текущих счетов предоставлять по запросу банка подтверждающие документы о таких наличных расчетах.
Предельная сумма наличных расчетов физлиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тысяч гривень останется без изменений, а безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без ограничений.
НБУ принимает замечания и предложения к соответствующему проекту постановления до 27 марта.
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