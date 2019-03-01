Золото дешевеет 1 марта на укреплении курса доллара

Цена на золото снижается в пятницу утром на фоне укрепления курса доллара к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,35 доллара, или на 0,18%, до 1313,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,01%, до 15,54 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в пятницу растет третью торговую сессию подряд. Рост составляет 0,08%, до 96,23 пункта. Участники торгов обратили внимание на официальные данные из США, согласно которым реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2018 года, согласно предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении, хотя ряд аналитиков ждали его значения на уровне 2,3%.

В то же время сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что есть ряд факторов, которые поддерживают стоимость золота в долгосрочной перспективе, несмотря на давление в текущий момент из-за укрепления доллара. В частности, спрос на драгметалл в качестве более надежного актива поддерживают нерешенные торговые противоречия между США и Китаем.