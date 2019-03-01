Доллар дорожает к иене на данных по ВВП США

Курс доллара в пятницу растет по отношению к японской иене, достигая максимума за десять недель на фоне данных по ВВП США за четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 EET курс доллара к иене рос до 111,67 иены за доллар со 111,37 иены. Ранее в ходе торгов пятницы показатель достигал 111,77 иены, что является самой высокой отметкой с 20 декабря. Курс евро к доллару рос до 1,1372 доллара за евро против 1,137 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 96,23 пункта.

Участники торгов обратили внимание на официальные данные из США, согласно которым реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2018 года, согласно предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении, хотя ряд аналитиков ждали его значения на уровне 2,3%. "Сильная реакция на данные по ВВП США показывает, что рынок в настоящее время сосредоточен на фундаментальных показателях, а не геополитических факторах", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Эксперты, мнение которых приводит агентство, также считают, что рост курса доллара к иене усилился после того, как он преодолел уровень сопротивления на отметке в 111,3 иены за доллар.