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Депозитные ставки для физлиц 28.02.19
18:06 28.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.02.19
|27.02.19
|28.02.19
|27.02.19
|28.02.19
|27.02.19
|3 месяца
|14.66
|14.78
|2.25
|2.35
|1.24
|1.24
|6 месяцев
|15.40
|15.53
|3.00
|3.10
|1.63
|1.64
|9 месяцев
|15.87
|15.70
|3.56
|3.33
|2.28
|2.11
|12 месяцев
|15.74
|15.88
|3.65
|3.75
|2.29
|2.29
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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