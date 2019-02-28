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Госказначейство 27 февраля выплатило 1,3 млрд грн бюджетного возмещения НДС
Государственная казначейская служба (ГКСУ) 27 февраля выплатила 1,285 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) после того, как 25 и 26 февраля было выплачено по 4 млрд грн и 4,5 млрд грн соответственно.
Согласно данным ГКСУ, с начала месяца сумма возмещенного НДС достигла 13,03 млрд грн.
Как указано в материалах ведомства, наибольшие суммы получили экспортеры масел: "Олсидз Блэк Си" получило 110,3 млн грн, "Оптимусагро трейд" - 99,3 млн грн, "Дельта Вилмар СНГ" - 84,1 млн грн, "Саттелит" - 77 млн грн.
Как сообщалось, в январе предприятия получили рекордные 19,71 млрд грн возмещения НДС.
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