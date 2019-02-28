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Остатки средств на корсчетах банков 28.02.19
12:32 28.02.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 февраля
|55301.1
|26 февраля
|59389.3
|27 февраля
|54184.0
|28 февраля
|52043.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 февраля - 26992764 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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