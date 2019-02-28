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26 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $88,4 млн до $294,7 млн
11:29 28.02.2019 |
Во вторник, 26 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 88,4 млн долларов по сравнению с 25 февраля до 294,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 88,1 млн долларов по сравнению с 25 февраля до 335,8 млн долларов.
По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в понедельник составил 206,3 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 247,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 7 коп. до уровня 26,99 UAH/USD.
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