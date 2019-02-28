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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.02.19
09:30 28.02.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|22.02
|16.6333
|14.6361
|25.02
|16.5204
|15.5280
|26.02
|16.3694
|14.5125
|27.02
|16.2962
|16.0221
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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